Lõuna-Korea loob kiirkorras Kim Jong-uni tapmisüksust

Riik on kiirendanud «pearaiujate üksuse» loomist, mille eesmärgiks on võtta sihikule Põhja-Korea sõjaväeladvik, selle hulgas ka riigi juht Kim Jong-un, teatas Lõuna-Korea kaitseministeeriumi ametnik.

Üksus läheb töösse ainult sõjaseisukorras.

Tehniliselt võttes on Lõuna- ja Põhja-Korea endiselt sõjajalal, kuna 1953. aastal allkirjastasid kaks riiki vaherahu, mitte rahulepingu.

Algselt kavandati üksuse komplekteerimine 2019. aastasse, kuid nüüd teatas kaitseministeerium, et loodavad asjaga valmis saada juba sel aastal.

Kaitseministeeriumi otsus on ajendatud Pyongyangi aina kasvavast provokatiivsusest. Hiljuti lasi riik välja video, kus Kim Jong-un juhtis õppustel lahinguüksust, mis harjutas Lõuna-Korea presidendiresidentsi ründamist.

Lõuna-Korea usub, et põhjanaaber jätkab sel aastal tuuma- ja raketikatsetuste suurendamist sanktsioonidest ja rahvusvahelisest survest hoolimata.

Kim väitis oma uusaastakõnes, et riik on lähedal interkontinentaalse ballistilise lõhkepea loomisele. Tegu on Soulile murettekitava väljavaatega, kuigi paljud analüütikud usuvad, et Põhja-Korea raketid ei ole veel tuumalõhkepea kandmiseks piisavalt arenenud.