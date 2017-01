«ISISe koduperenaised» tekitab vastakaid arvamusi

Kahe minuti pikkune sketš pealkirjaga «Tõelised ISISe koduperenaised» kujutab nelja moslemist briti naist, kes on lahkunud kodust, et ühineda Süürias sõda pidava äärmusrühmitusega.

Teisipäeval internetti postitatud klipp on kogunud Facebookis juba miljoneid vaatamisi. Tegu on osaga sarjast «Revolting», mis pilab päevakajalisi sündmusi.

Moslemist sketšikunstnik Faraz Ali ütles BBC klipi kohta aga, et tegu on halva maitsega. Tema sõnul võib naljategemine tuua kaasa äärmusrühmitustest põhjustatud probleemidest möödavaatamise.

Moslemist briti koomik Ali Shahalom aga leiab, et klipp just tegeleb tähelepanu olulistele teemadele juhtimisega. Lääne-Euroopast on paljud naised läinud äärmusrühmituse võitlejatele mehele.

«Sketš juhib tähelepanu internetikohtingutele. Nii palju, kui mina aru sain, ei solva see religiooni kuidagi. Selline satiir rõhutab ISISe värbajate ja värvatute absurdsust,» lisas Shahalom.