Riia kodutute varjupaigad on rahvast täis

Ööl vastu tänast magas Läti pealinna kodutute varjupaikades kokku 795 inimest.

Vastavalt linna tegevuskavale aidata kodutuid raskete ilmastikutingimuste ajal, toodi varjupaikadesse lisavoodeid ning pikendati lahitolekuaega. Samuti suurendati varjupaigas viibijate supiportsjone.

Riias on hetkel seitse kodutute varjupaika, kus on kokku 714 voodit, kuid seda arvu kavatsetakse suurendada 933-le. Tavapäraselt on kodutute varjupaigad lahti kella viiest õhtul kuni kella üheksani hommikul, kuid temperatuuride langemisel alla -10 kraadi Celsiuse järgi, on varjupaigad avatud 24 tundi ööpäevas.