Soomele teevad muret loata riiki jäävad asüülitaotlejad

Soome migratsiooniameti hinnangul saavad sel aastal oma asüülitaotlusele eitava vastuse umbes tuhat inimest kuus ehk ühtekokku 12 000 inimest. Pärast seda peavad Soome ametivõimud veenma neid vabatahtlikult kodumaale naasma. Kui see ei õnnestu, tuleb kasutada sunnimeetmeid. Kõige levinum on aga stsenaarium, et need inimesed lihtsalt kaovad enne tagasisaatmist ja jäävad ebaseaduslikult Soome edasi.