Farage osaleb Trumpi inaguratsioonitseremoonial

Farage, kes on üks Trumpi suurimaid toetajaid Suurbritannias, teatas kutsest 20. jaanuari tseremooniale ning sõnas, et tegemist on suure, ajaloolise sündmusega.

Trumpi valimine Ühendriikide presidendiks on poliitiline revolutsioon, ütles ta avalduses.

Farage juhtis UKIP-it novembrini ja oli üks Suurbritannia EL-ist lahkumise suurimaid eestvedajaid. Endine parteiliider kohtus Trumpiga natuke pärast USA valimistulemuste selgumist 8. novembril.