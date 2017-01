Türgi mõistis kaks ohvitseri eluks ajaks vangi

Tegemist on esimeste kohtuotsustega riigipöördekatse protsessides.

Nüüdseks endine kolonel Murat Kocak ja endine major Murat Yılmaz mõisteti süüdi Türgi põhiseadusliku korra ründamise katses.

Kaks endist kõrget ohvitseri juhatasid 15. juulil Erzurumi provintsi sandarmide üksust. Mõlemad sõjaväelased on riigipöördekatses osalemise süüd eitanud.

Türgi kohtuvõimud on nurjunud riigipöörde järel valmistanud süüdistusakti ette 1200 inimese suhtes, ühtekokku on vahi all umbes 41 000 inimest.

Süüdistatavatele pannakse süüks valitsuse kukutamise püüdlusi ning USA-s elava islamivaimuliku Fethullah Güleni liikumisse kuulumist.

Gülen, keda Ankara süüdistab putšikatse organiseerimises, eitab igasugust seotust sellega.