Ecuador saatis Rootsile Assange'i ülekuulamise andmed

Dokument on 400-500 lehekülge pikk ja peamiselt hispaania keeles. See tuleb tõlkida rootsi keelde, et süüdistajad saaksid otsustada, kuidas eeluurimisega edasi minna, ütles prokuratuur. Tõlkimisele kulub mitu nädalat.

Assange'i (45) küsitleti Londonis kahel päeval, protsess lõppes 15. novembril.

Ülekuulamise juures viibisid Rootsi prokurör Ingrid Isgren, Ecuadori suursaadik Suurbritannias Carlos Ortiz ja Assange'i esindav Ecuadori advokaat. Küsimustiku olid koostanud Rootsi ametnikud.

Assange varjab end Ecuadori Londoni saatkonnas 2012. aasta juunist, et hoiduda vahistamisest ja väljaandmisest Rootsile, kus teda süüdistatakse vägistamises. Ta kardab enda jutu järgi, et Rootsi annab ta omakorda välja USA-le, kus teda süüdistatakse diplomaatiliste dokumentide lekitamises.