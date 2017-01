Trump kavatseb luurekoordinaatoriks nimetada Dan Coatsi

Coatsi ülesandeks saab koordineerida 17 Ühendriikide luureagentuuri tööd.

Trump ja Coats kohtusid 30. novembril New Yorgis asuvas Trump Toweris, mille järel on oletatud, et ekssenaator võib saada mõne kõrge ametikoha.

Senine luurekoordinaator James Clapper teatas novembris, et on esitanud lahkumisavalduse ning paneb ameti maha koos president Barack Obamaga. Clapper oli USA luurekoordinaator alates 2010. aastast.

Vabariiklane Coats esindas Indianat USA senatis 16 aastat, kuid ei kandideerinud enam sügisestel valimistel.