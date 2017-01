Haiti senaator vahistati raadio otsesaates

Värske senaator oli külaliseks Petionvilles asuvas raadiojaamas, kui saatejuht Gary-Pierre Paul Charles järsku teatas, et politsei on stuudio ümber piiranud. Saatejuht kinnitas hiljem, et Philippe viidi kaasa Haiti politsei uimastivastase võitluse eriüksuse poolt.

Philippe on tagaotsitavaks kuulutatud USA võimude poolt süüdistatuna uimastikuritegudes.

Tunnistajate kirjeldusel tulistasid politseinikud õhku, et vaatemängu uudistama tulnud rahvas laiali läheks.

"See oli vapustav, inimesed jooksid kõikjal," ütles Charles.

USA võimud pole juhtunut kommenteerinud ja esialgu pole midagi ka teada senaatori Ühendriikidele võimalikust väljaandmisest.

Aastal 2004 oli Philippe üks sissiliidritest vägivaldse mässu ajal, mis viis tollase presidendi Jean-Bertrand Aristide kukutamiseni.

Ameerika maailmajao vaeseim riik Haiti on poliitilises kriisis vaevelnud juba aastaid ega pole siiani toibunud 2010. aasta maavärinast, milles sai surma rohkem kui 250 000 inimest. Pärast Duvalieri perekonna diktatuuri lõppu 1986. aastal on Haitit raputanud riigipöörded ja vastuolulised valimised, mis on veelgi õõnestanud habrast majandust.