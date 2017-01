Iisraeli politsei küsitles taas peaministrit

Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahu sõnul on opositsioonil vara rõõmustada.

Iisraeli politsei teatas neljapäeval, et peaminister Benjamin Netanyahu käis taas viietunnisel ülekuulamisel seoses kahtlusega, et on võtnud oma rikastelt toetajatelt seadusevastaselt kingitusi vastu.