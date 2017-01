Terrorivõrgustiku Al-Qaeda liider hurjutas Islamiriiki

Islamistide võrgutegevust jälgiva monitooringufirma SITE Intelligence Group tõlgitud läkituses süüdistab Zawahiri Islamiriigi liidrit Bakr al-Baghdadit laimukampaanias Al-Qaeda vastu.

"Valetajad on läinud oma laimuga niikaugele, et väidavad koguni nagu me ei mõistaks šiiamoslemeid hukka," oli esiterrorist nördinud.

Zawahiri lükkas ühtlasi tagasi väited nagu oleks ta öelnud, et ka kristlased võivad olla partneriteks tulevase islamikalifaadi valitsemisel.

"Ma pidasin silmas, et nad võivad kalifaadis elada, kuid rangelt šariaadiseaduste järgi. Ja ma pole ka kunagi üles kutsunud šiiamoslemeid säästma, vaid soovitasin keskenduda šiiadest tsiviilisikute vastu suunatud metsikuste asemel hoopis võitlusele šiiade juhitud Iraagi valitsusüksuste vastu, " selgitas terrorist.

"Ma olen neile korduvalt öelnud, et lõpetagu plahvatused turgudel, mošeedes ja rahvakogunemistel ning keskendugu võitlusele armee, julgeolekujõudude, politsei ja šiiade omakaitseväe vastu, millest on tunduvalt rohkem kasu," jätkas Zawahiri.

Zawahiri lükkas vihaselt tagasi ka Al-Baghdadi süüdistuse nagu oleks Al-Qaeda kunagi toetanud Egiptuse kukutatud ekspresidenti Mohammed Morsit.

Zawahiri on pidevalt Islamiriigi ja Al-Baghdadiga pahuksis olnud ja vandus suvel ustavust Afganistani Talibani uuele juhile Haibatullah Akhundzadale.

USA kandis neljapäeval terroristide nimekirja Osama bin Ladeni poja Hamza bin Ladeni. Pärast bin Ladeni surma sai terrorivõrgustiku juhiks Zawahiri, kuid ka Hamza on esinenud audioläkitustega Al-Qaeda toetajatele ja analüütikud on märganud tema mõju suurenemist liikumises.