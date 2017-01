Lõuna-Rootsis toimus võimas autoplahvatus

Rootsi meedia edastas, et sündmuskohta saabus palju politseinikke, kaasa arvatud pommirühm ja pommikoerad, kuna arvati, et kuskil võib olla veel mõni lõhkekeha, mis on vaja kahjutuks teha.

Politsei teatel leidis autoplahvatus aset eile kella 20.00 paiku kohaliku aja järgi.

«Saime murelikelt kodanikelt mitu kõnet, et toimus plahvatus. Politseinikud ja pommirühm läksid sündmuskohta juhtunut uurima ja leidsid eest hävinenud auto,» teatas Staffanstorpi politsei pressiesindaja Fredrik Bratt.

Keegi plahvatuses vigastada ei saanud, sest plahvatanud auto oli tühi ja kedagi sel hetkel selle auto juures ei olnud. Plahvatuskoha lähedased hooned küll kõikusid, kuid aknaklaasid ei purunenud.

Politsei pääses pärast pommirühma uurimise lõpetamist kell 21.30 ise autot uurima ning kell 22.40 teatati, et ohtu enam ei ole. Politsei võttis ala eristamise lindid maha kell 23.00.

«See oli väga võimas plahvatus, kogu meie maja värises ning siis tundsime põlemislõhna,» sõnas plahvatuskoha vahetus läheduses elav Arno Nörelökke.

Staffanstorpi politsei sõnul uuritakse seda juhtumit kui auto hävitamist lõhkekeha abil.