Esimesed naised liitusid Ühendriikide merejalaväega

Põhja-Carolinas Camp LeJeune`is asuv jalaväepataljon võttis vastu kolm naist, kes hakkavas teenima vastavalt laskurina; kuulipildujat ja mortiiri käsitledes. Nende nimesid pole nende üksusega kohanemise ajaks veel avaldatud. Et kohanemine läheks hõlpsamalt, on ka üksuse juhtide seas juba kolm naist

Kaitseminister Ash Carter võttis eelmise aasta jaanuaris vastu seaduse, mis lubab naistel teenida kõigil sõjaväelistel ametikohtadel. Merejalavägi oli ainuke haru, mis direktiivi tagasi lükkas ning palus erandit kõige ohtlikemate kohtade jaoks. Palvest keelduti.

Värskelt uueks presidendiks valitud Donald Trump on varem teatanud, et ta lubab naistel teenida siis, kui need seda väga tahavad. Samas on ta ka kahelnud, kas meeste ja naiste kokkuviimine on hea mõte.

26,000 unreported sexual assults in the military-only 238 convictions. What did these geniuses expect when they put men & women together? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2013

Trump lisas, et ei tohiks oodata, nagu käituksid sõjaväes koos töötavad mehed ja naised nagu «väikesed pühakud».