Malaisia reisilennuki otsingud lõppevad kahe nädala pärast

«Teeme nende kahe nädala jooksul viimase katse,» lausus minister Liow Tiong Lai ajakirjanikele. «Loodame, et leiame lennuki üles.»

Liow ei täpsustanud otsingute lõpetamise kuupäeva, kuid ütles, et pärast 120 000 ruutkilomeetri suurusel alal läbi viidud otsingu raporti avaldamist tuleb kokku kolme osapoole kohtumine. Malaisia võimud on varem öelnud, et püüdlused lõppevad selle aasta algul. Viimane otsimislaev alustas detsembris teekonda India ookeani lõunaossa.

Malaysian Airlines Boeing 777 kadus 2014. aasta 8. märtsil teel Kuala Lumpurist Pekingisse. Pardal oli 239 inimest. Arvatakse, et lennuk kukkus India ookeani, kuid hoolimata ulatuslikest süvaveeoperatsioonidest Austraalia läänerannikuga kohakuti jääval alal ei ole ühtki rusutükki leitud.

Otsinguid juhtiv Austraalia transpordiohutusbüroo (ATSB) ütles detsembris raportis, et lennuk ei ole peaaegu kindlasti praeguses otsingupiirkonnas ja võib olla hoopis tükk maad põhja pool.

Austraalia, Malaisia ja Hiina – kust oli pärit suurem osa reisijaist – on otsustanud operatsiooni lõpetada, kui otsingud praeguses piirkonnas osutuvad tulutuks.