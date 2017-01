Iraagi väed vallutasid ISISe käest mitu küla

Neljapäeval alanud pealetungi peamised sihtmärgid on Iraagi kõige läänepoolsemad linnad Aanah, Rawa ja Al-Qaim. See on viimane suurem asustatud ala, mis hiigelsuures Anbari provintsis on veel ISIS kätte jäänud.

«Meie väed vabastasid Daeshi käest seitse küla Haditha ja Aanah' linna vahel,» ütles Jazeera väejuhatuse ülem kindralleitnant Qassem al-Mohammedi ISISe araabiakeelset lühendit kasutades. 7. diviisi ülem kindralmajor Noman Abed al-Zobai lisas, et seitse küla on vallutatud ja valitsusväed on jõudnud Aanah'st kagusse jääva Al-Sagra lähistele.

Iraagi väed suutsid 2016. aastal suure osa Anbari provintsist tagasi vallutada, ISISe käest võeti ära ka provintsipealinn Ramadi ja Fallujah' linn.