Ameeriklane jälitas kaupluses naisi ja pritsis neid spermaga

Timothy Blake`i nimelist meest ootavad süüdistused rõveduses, seksuaalses siivutuses ning jälitamises. «Kaitsealune selgitas, et võib-olla oli see tema viisiks nende naistega vahekorda astuda,» seisis politseidokumendis.

Esimene teade Blake´ist saabus novembris Ohio maakonnast, kui üks naine kaebas, et tema lähedal luusib keegi kahtlane mees. Mees jalutanud tema juurde, misjärel tundis naine, et midagi märga voolab mööda tema alaselga ja jalgu. Paanikas naine ruttas tualettruumi, kust avastas enda pealt mingisuguse kleepuva olluse. Väidetavalt oli mees teda endiselt vahtimas, kui ta väljakäigust väljus.

Turvakaamera videolt on näha, kuidas mees naist süstlaga pritsib. Kolm päeva pärast jõule tuli teade sarnasest juhusest, mispeale politsei Blake`i kinni nabis.

Esmalt väitis ta, et süstlas oli kõigest munavalge. Kui politsei ähvardas ainet testida, tunnistas mees üles – selle asemel oli tegu tema enda seemnevedelikuga. Abielumehest Blake väitis, et tema vanemad olid teda lapsena pilastanud ning et ta on süstlaga naisi pritsinud vähemalt tosinal korral. Ta selgitas, et valis esimese ohvri välja selle põhjal, et too olevat demonstreerinud «ekshibitsionistlikke omadusi» ja otsis tähelepanu.

Blake on praegu trellide taga, kautsjoni pole tema vabastamise jaoks määratud.