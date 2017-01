Prantsusmaal saadeti araabia keele tundide pärast algkooli politsei

Six-Four-Les-Plagesi volikogu saatis Reynier algkooli läinud aasta novemris kaks korda politsei, et väljendada linnapea vastumeelsust seal õpetatavale araabia keelele. Juhtumit kinnitas ka Six-Four-Les-Plagesi aselinnapea.

Ametnike sõnul muretseti, sest tunnid, mida anti väljaspool kooliaega ei olnud kooskõlastatud volikoguga. Kahtlusi tekitas nende teatel ka õpetaja, kes ei olnud riigitööline.

Juhtumid tulid avalikuks selle nädala keskel, kui üks Prantsuse advokaat jagas kohtudokumente, mis paljastasid volikogu ebaõnnestunud ürituse kohtu abil tunnid peatada.

Septembris väitis üks lapsevanematest sotsiaalmeedias, et araabia keele tunnid on lastele kohustuslikud.

Teade tuleb ajal, mil pinged prantslaste ja Pantsuse moslemikogukonna vahel on niigi teravad.

Moslemilastel on koolides keelatud pearättide kandmine. Keelatud on ka kogu näo katmine avalikkuses viibides. Mõned koolid on lõpetanud sealiha mitte sisaldavate toitude pakkumise.

Prantsuse moslemiaktivist Yasser Louati arvates näitab juhtum Six-Four-Les-Plages’is riigi institutsioonide võimalusi ja vabadust moslemikogukonna vastu viha väljendada.