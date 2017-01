Trump küsib Kongressilt raha Mehhiko müüri jaoks

Palve on vastuolus Trumpi ühe peamise valimislubadusega – et rajatava müüri eest tasuks täies mahus Mehhiko. Ent juba oktoobris vihjas miljardär esimest korda, et kõigepealt kannab kulud Ameerika ning Mehhiko võib need hiljem järkjärguliselt hüvitada.

Trump kaitses oma uut ettepanekut Twitteris, kus selgitas, et uue taktika peamiseks põhjuseks on selle läbiviimise kiirus. Ebaaus meedia ei kajastavat, et hiljem on kõik ikkagi plaanis Mehhikolt sisse nõuda.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017

Vabariiklasest kongressiliige Steve Scalise keeldus kommenteerimast, kas rahvaesindus oleks nõus ehituse eest tasuma. «Me tahame, et president Trumpil oleks müüri ehitamiseks kõik vajaminevad vahendid,» lausus ta. «Oleme temaga detailide osas kõneluses, kuni ta paneb kokku meeskonda,» lausus Scalise.

«Meie tahame ehitada müüri. Tema tahab ehitada müüri,» lisas ta.