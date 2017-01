Süüria kurdid vallutasid keskaegse kindluse

Vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus (SDF) kinnitas, et kurdide juhitavad Süüria Demokraatlikud Jõud hõivasid pärast ägedaid lahinguid ISISe džihadistidega täna 11. sajandist pärineva Jaabari kindluse.

Loss asub Assadi järve kaldal ning sealt avaneb vaade Tabqa tammile ja samanimelisele linnale. SDF-i pressiesindaa Talal Sillo ütles uudisteagentuurile Associated Press, et kindlus, kus mõned ISISejuhid end varjasid, on heas olukorras.

Jaabari vallutamisega jõudsid kurdi väed tammist ja Tabqast nelja kilomeetri kaugusele. Tabqa on ISISE «pealinna» Raqqa järel provintsi tähtsaim linn.