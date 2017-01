Helsingi liikluses suri läinud aastal vaid kaks inimest

Enne seda oli turvalisim aasta pealinna liikluses 2010. aasta, mil Helsingi liikluses hukkus viis inimest. «Tegu on väga hea tulemusega. See näitab õnnestumist,» sõnas Helsingi politsei liiklusohutuskeskuse juhataja, ülmekomissaar Dennis Pasterstein.

Pastersteini arvates oli läinud aasta liiklusturvalisus Helsingis võrreldes teiste linnadega maailma parim. «Ütleksin, et hetkel ei mõisteta, kui suur asi see on. Räägime linnast, kus on üle 600 000 elaniku.»

Ta lisas, et isegi kaks surma on siiski liiga palju.

2010. aastast on Helsingi liikluses iga aasta surnud viis kuni kümme inimest, välja arvatud 2015. aasta, mil hukkus 12 inimest. Viimati sai pealinna liikluses surma üle 20 inimese 1994. aastal.

Pastersteini arvates mängisid liiklusturvalisuse paranemises oma rolli mitu asjaolu. «Üheks suurimaks mõjutajaks pean seda, et 1992. aastal alandati kiiruspiirangut.»

Eesti rahvusringäälingu teatel leidis Tallinnas läinud aastal aset 501 liiklusõnnetust, milles hukkus kokku üheksa inimest. 2015. aastal oli Eesti pealinnas 497 liiklusõnnetust ja 12 liiklussurma.