Torm uhtus Saksamaa rannale tuhandeid plastikmune

Axel, mis tõi endaga Saksamaa põhjarannikul kaasa üleujutusi ja kahustas hooneid, uhtus Hollandi piiri ääres asuva Langeoogi rannale elanike üllatuseks ka omapärase kingituse- kümneid tuhandeid värvilisi plastikmune.

Plastikmunad, milles peidus väike mänguasi, pärinevad tõenäoliselt Taani kaubalaevalt, mis tormi tõttu pardalt mitu konteinerit kaotas. Väikese 1 000 elanikuga kogukonna linnapea Uwe Garrelsi sõnul otsustati, et kohaliku lasteaia lastel lubatakse kokku koguda nii palju mune, kui nad jaksavad. «Üllatusmunad pääsesid vabadusse,» naeris Garrels.

Garrels lisas, et kui mõni ettevõte seda nüüd varguseks peab, on nad teretulnud need kümned tuhanded munad saare rannalt ära koristama. Koos munadega oli rannale saabunud ka väga suur hulk plastikkotte ja muud pakkematerjali.

Eile asusid saareelanikud moodustama koristusgruppe, et rand taas puhaks saaks.