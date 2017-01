USA suursaadik Kanadas astub tagasi

"Nagu nõutud, astun ma USA suursaadiku kohalt Kanadas tagasi, otsus jõustub 20. jaanuaril," kirjutas Twitteris lahkuva presidendi Barack Obama lähedane liitlane Bruce Heyman.

The New York Times kirjutas neljapäeval, et Trumpi siirdemeeskond on andnud välja üldise korralduse, mis nõuab poliitiliselt nimetatud suursaadikute (erinevalt karjääridiplomaatidest) lahkumist oma ametikohtadelt inauguratsioonipäevaks 20. jaanuaril. Leht viitas informeeritud allikale.

Poliitiliselt nimetatud saadikud on sageli lähedased neid määranud presidendile. Varem on neil sageli võimaldatud jääda ametisse nädalateks või kuudeks pärast presidendi ametiaja lõppu, kirjutas Times. Trumpi samm teeb sellele pretsedendile lõpu.

Heyman, kes on Ottawas töötanud 2014. aasta aprillist, oli varem ametis Goldman Sachsis ja panustas palju Obama 2008. ja 2012. aasta kampaaniatesse.

Trumpi otsus tähendab, et USA võib jääda suursaadikuta tähtsates riikides mitmeteks kuudeks. See ametikoht vajab senati kinnitust.