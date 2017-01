Obama on mures Putinit usaldavate vabariiklaste pärast

«On tõsi, et venelased soovivad asjadesse sekkuda ja nad on ka sekkunud. Olen mures nende vabariiklaste ja kommentaatorite pärast, kes usaldavad Vladimir Putinit rohkem kui oma kaasmaalasi, sest need kaasmaalased juhtuvad olema demokraadid,» vahendas uudistekanal CNN Obama sõnu.

«Me oleme kõik sasmas meeskonnas, kuid Putinit meie meeskonnas ei ole,» täpsustas president.

USA luureametnikud märkisid oma värskes raportis, et Venemaa president püüdis aidata vabariiklase Donald Trumpi presidendivalimistel võidule ja kõigutada demokraat Hillary Clintoni positsiooni.

Trump kohtus luurejuhtidega eile. Pärast kohtumist ütles ta, et häkkimine ei mõjutanud kuidagi valimistulemusi.

Venemaa on varem tõrjunud süüdistusi, milles väidetakse, et riik sekkus Ühendriikide valimistesse.