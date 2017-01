Hiina kardab Taiwani presidendi ja Trumpi kohtumist

Kuigi Tsai reisi eesmärk on parandada Taiwani suhteid Kesk-Ameerika liitlastega, saab Pekingi suurima jälgimise all olema riigipea peatus USAs.

Trumpi detsembris tehtud kõne Taiwaniga murdis mitu kümnendit kestnud Hiina eelistamise poliitikat. Hiina peab Taiwani osaks enda riigist.

Sellest saadik on Hiina suurendanud sõjaväelisi õppusi Taiwani piiri ääres. «Hiinat huvitab enim, kas Trump ja Tsai kohtuvad või mitte,» sõnas analüütik Liao Da-chi.

Peking on palunud USAd Tsaid mitte riiki lubama.

Trump ise sõnas, et enne 20. jaanuaril ametisse astumist oleks kellegagi kohtuda veidike kohatu.

Taiwani presidendi kantselei keeldus Tsai reisiplaani avaldamast. Teada on, et president teeb visiidid Hondurasesse, Nicaraguasse, Guatemalasse ja El Salvadori. Tegu on riikidega, mis Taiwani iseseisvust on tunnustanud.