Bahrainis vangistati britist naine väidetava truudusetuse eest

26-aastane Hannah James arreteeriti kuuks ajaks, kui ta üritas abikaasa Jassim Alhaddari käest pääsemiseks Bahrainist lahkuda. James väidab, et Alhaddar oli vägivaldne.

Jamesi perekonna väitel pani Aldahar abikaasa passi põlema ja teatas politseile, et naise oli afäär, mis šariaadiseaduse alusel on kuritegu. James on nüüdseks küll vanglast vabastatud, kuid tal on keelatud riigist lahkuda.

Jamesil ja Alhaddaril on ka poeg.