Trump sarjas Venemaaga suhete parandamise vastaseid

Tema rünnak tuli päev pärast kohtumist USA luureülematega, kelle seas olid luurekoordinaator James Clapper ning Luure Keskagentuuri (CIA) juht John Brennan. Ülemad ütlesid ütlesid Trumpile, et USA valimiste ajal sooritatud küberrünnakud toimusid Vene president Vladimir Putini korraldusel ning nende eesmärk oli aidata Trump võidule.

«Head suhted Venemaaga on hea asi,» ütles Trump laupäeval Twitteris. «Ainult rumalad inimesed või tobud arvavad, et see on halb.»

«Kui mina olen president, siis Venemaa austab meid praegusest palju rohkem ning võib-olla teevad mõlemad riigid koostööd, et lahendada mitmed suured ja pakilised probleemid ja küsimused maailmas.»

Samas teatas Trump laupäeval, et määrab luurekoordinaatoriks (DNI) 73-aastase Dan Coatsi, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa anneksiooni Ukrainale kuuluvas Krimmis.

Coats on olnud USA suursaadik Saksamaal ning senati luurekomisjoni liige ja nüüd võib tema ülesandeks saada USA 16 luure- ja julgeolekuametkonna töö koordineerimine. Coats vajab ametisse saamiseks senati heakskiitu.