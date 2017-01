Mässavad sõdurid vabastasid Elevandiluuranniku kaitseministri

"Avage uksed, nad tulevad välja!" hüüdis üks sõduritest enne, kui Donwahi ja tema juhitud delegatsioon vabastati laupäeva hilisõhtul.

Donwahi ja tema abid läksid otse kohalikku lennujaama ning nende lennuk "tõusis viivitamatult õhku", lausus fotograaf. Donwahi ega mässajad meedia poole ei pöördunud.

Sõdurid nõuavad preemiaid, palgatõusu, majutust ja kiiremat edutamist meeleavaldustes, mis on alates reedest levinud lisaks Bouakéle ka mitmesse teise linna. Kaitseminister läks Bouakésse laupäeval lootuses olukorda rahustada.

President Alassane Ouattara teatas laupäeva õhtul, et sõduritega jõuti kokkuleppele, ning palus neil naasta kasarmusse. Riigipea leppe sisu ei täpsustanud, öeldes vaid: "Kinnitan jõudmist leppele, mis arvestab preemiaid ning sõdurite elamistingimuste parandamist puudutavaid nõudmisi."

Riigipea avaldus ei rahuldanud kaitseministriga kõnelusi pidanud sõdurite esindajaid ning seejärel ei lubatud ministril kõnelustepaigalt lahkuda. AFP reporteri sõnul ütles üks sõdur: "President peab ütlema meile kuupäeva, millal me oma raha saame ja kui suur see summa on." Ministrit peeti kinni umbes kaks tundi.

Pärast Donwahi vabastamist võtsid sõdurid laiali linna sissepääsu alates reedest blokeerinud barrikaadid ning kahel ööl kõlanud automaadituli lakkas. Mäss algas sõdurite sissemurdmisega relvalattu, kust võeti raketiheitjaid ja muud relvastust. Seejärel rünnati politsei kontrollpunkte, võeti sisse positsioonid strateegilistel ristmikel ja püstitati barrikaade.

Valitsusväelased tulid reedel meeleavaldusteks tänavatele ka riigi keskosas Daloa ja Daoukro linnas ja põhjaosas Korhogo linnas. Kuigi sealsed protestid rahunesid, siis levisid need laupäeval riigi lääneosas asuvasse Mani linna ja Abidjani. Viimases asuvad presidendi kantselei ning valitsus- ja parlamendihoone.

Bouaké oli peamine tugipunkt 2002. aastal puhkenud relvastatud ülestõusus, mis lõhestas riigi kuni 2011. aastani. Praegust mässu tunduvad juhtivat kunagised mässulised, kes on nüüdseks liidetud sõjaväega.

Sarnane palgavaidlus puhkes Bouakés ka 2014. aasta novembris, mis samuti levis Abidjani ning lühiajaliselt seiskas riigi.