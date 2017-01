Türgi meedia: Istanbuli ööklubi ründaja on usbekk

Ründajat ei ole kätte saadud ja tema isiku ümber on olnud segadusi. Esialgu räägiti, et tegemist on Kõrgõzstani kodanikuga ja siis, et Hiina uiguuriga. Esimese puhul avaldati ka nimi, kuid selgus, et kõnealune isik ei viibinud 31. detsembril Türgis ja ta nõuab levitatud väärteabe avalikku ümberlükkamist.

Nüüd on aga luureteenistused ja Istanbuli terroritõrjepolitsei kindlaks teinud, et tulistaja on 34-aastane usbekk Abdulkadir Mašaripov, kes kuulub ISISe Kesk-Aasia rakukesse, teatasid täna Hürriyet ja teised Türgi ajalehed.

Väidetavalt saabus ta Istanbuli 15. detsembril. ISISe ridades teatakse teda varjunime Ebu Muhammed Horasani all, kirjutas täna Hürriyet. Ametlikult ei ole seda teavet kinnitatud.

Istanbuli ööklubis Reina aastavahetusel pidutsejaid valimatult tulistanud mees tappis 27 välismaalast ja 12 Türgi kodanikku ning kadus. Julgeolekujõudude pingutustest hoolimata ei ole talle tänini jälile jõutud, ehkki levivad kuuldused, et ta polegi Istanbulist lahkunud.

Politsei on avaldanud väidetava tapja foto ja video, mille too arvatavasti ise endast Istanbulis tegi.

Usbekistan surus sõjaka islami maha Nõukogude Liidu lagunemise järel võimule tulnud president Islam Karimovi valitsusajal, mis kestis liidri surmani 2016. aastal.

Arvatakse, et ISISe Kesk-Aasia džihadistid osalesid juunikuises rünnakus Istanbuli lennujaamas. ISIS on omaks võtnud ka ööklubirünnaku.