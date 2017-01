Ida-Saksamaal ei julge kinnisvaraomanikud enam poliitikuid üürilisteks võtta

Die Linke vasakpoliitik Susanne Schaper, kes kuulub ka Saksimaa liidumaa parlamenti ütles väljaandele, et alates oktoobrist pole tal olnud ruume, kus valijatega kohtuda.

Tema eelmine kontorit Chemnitzis ründasid neonatsid, visates aknad sisse värviga täidetud elektripirnidega ning sodides maja seinale «Ma armastan natsionaalsotsialismi.»

Peale seda katkestas majaomanik Schaperiga üürilepingu ning sellest ajast alates pole ta suutnud uut kohta leida ja talle on äraöeldud vähemalt kümme korda.

Poliitik ütles Saksa väljaandele, et saab aru, et omanikud kardavad oma kinnisvara pärast ja ei taha, et keegi selle maha põletaks, aga samas saadetakse sellega välja väga vale signaal.

Schaper pole aga ainus parteilane, kes Ida-Saksamaal sellise probleemi ees seisab.

Samuti oli AfD juhil Frauke Petryl probleeme endale Leipzigis korteri leidmisega, sest üürileandjad kartsid oma vara pärast.

Saksimaa liidumaal registreeriti möödunud aasta jooksul 45 rünnakut Die Linke ja 32 rünnakut AfD parteikontoritele.

Saksamaal ida osas on võrreldes endise Lääne-Saksamaa liidumaadega populaarsemad nii vasakäärmuslik Die Linke kui paremäärmuslik AfD. Mõlemate parteide ajalugu ja poliitilised vaated on paljuski vastuolulised. Die Linke on väljakasvanud kommunistlikust Saksa Sotsialistlikust Ühtsusparteist (SED), mis oli totalitaarse korra all elanud Ida-Saksamaal võimul pärast teist maailmasõda.

AfD on tugevalt immigratsioonivastane. Näiteks ütles Petry möödunud aastal, et ebaseaduslikult Saksamaa piiri ületavad migrandid tuleks maha lasta.

Dresdenis on loodud lausa spetsiaalne fond tulenevalt parlamendiliikmete vastaste vägivallajuhtude tõusust. Sealt eraldatakse iga-aastaselt poliitikutele 100 000 eurot, et maksta kinni tekitatud kahjud, sest kindlustused neid enam ei kata.

Lisaks on alustatud seal ka koolitustega, kuidas oma kontoriruume ja kodusid võimalike rünnakute eest paremini kaitsta.