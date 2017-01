Jeruusalemmas sõitis veok jalakäijate sekka

«See on terrorirünnak,» ütles politsei pressiesindaja Iisraeli Raadiole.

Jeruusalemma ida osas, Armon Hanatzivi promenaadi veokirünnaku sihtmärgiks oli sõdurite grupp, kes olid just bussi pealt maha astumas. Sõdurite poole sõites, veokijuht kiirendas.

Sündmuspaigale sõitnud kiirabi sõnul on surma saanud neli inimest kõik 20ndates eluaastates, sh kolm naist ja üks meesterahvas.

Vähemalt 15 inimest sai vigastada, osade vigastused on tõsised, sest mõned vigastatutest jäid peale rünnakut veoki all kinni.

Politsei sõnul sõidukit juhtinud mees neutraliseeriti. Hiljem täpsustati, et ta tulistati surnuks. Politsei püüab praegu tuvastada ründaja isikut.

עדכון לאירוע בירושלים: צוותי מד"א קבעו את מותם של 4 צעירים בשנות ה-20, 3 נשים וגבר ומפנים לבי"ח 15 פצועים. עדכון בהמשך. pic.twitter.com/rhfqqsufSj — מגן דוד אדום (@mda_israel) January 8, 2017

Eelmisest aastast alates on palestiinlastest ründajad tapnud 36 iisraellast ja kaks ameeriklast, levinuim rünnakuviis on pussitamine.

Sama aja jooksul on Iisraeli sõdurid või politseinikud maha lasknud 229 palestiinlast. Iisraeli sõnul on tapetud peamiselt ründajaid, ülejäänud on surma saanud kokkupõrgetes.