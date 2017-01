Julgeolekujuht: Saksa islamiäärmuslaste kogukond detsentraliseerub

Maassen kaitses julgeolekuametnikke, kes on sattunud löögi alla seoses detsembrikuise rünnakuga Berliini jõuluturule, sest selle läbiviija - tuneeslane Anis Amri oli nende võrgust läbi lipsanud.

Saksamaal on fundamentalistlike sunniitide salafistide hulk kasvanud 2011. aasta 3800 inimeselt 9700-ni, ütles julgeolekujuht.

«Meile teeb suurt muret asjaolu, et see kogukond mitte üksnes ei kasva, vaid muutub ka väga mitmekesiseks. Ei ole nii, et ainult ühel, kahel, kolmel või neljal inimesel on sõnaõigus,» hoiatas ta.

«Selles salafistide kogukonnas domineerib pigem palju inimesi. Kõigil neil tuleb silma peal hoida.»

Maasseni sõnul moodustavad salafistid palju väikseid kogumeid ja see teeb nende jälgimise raskeks.