Lume tõttu jäävad Istanbulis teist päeva ära sajad lennud

Ilmateate järgi peaks lumesadu päeva jooksul hõrenema, kuid erakordselt külm ilm püsib nädala lõpuni.

Türgi riiklik lennufirma Turkish Airlines (THY) tühistas täna 600 lendu. Õhtuni on lennud tühistatud kõigil siseliinidel. Atatürki lennujaamas käivad lumekoristustööd.

FOTO: İbrahim Yildlz/AP/Scanpix

THY peadirektor Bilal Ekşi ütles Twitteris, et Istanbuli ei pääsenud 10 000 inimest ja ära ei saanud sõita 5000, kes kõik paigutati hotellidesse.

Ta selgitas, et probleeme põhjustab paks lumi Atatürki lennuväljal, mille tõttu on lennukite stardi- ja maandumisruum väga piiratud. Täna stardib vaid 172 ja maandub 209 lennukit. Tavalisel päeval on 1500 starti ja maandumist.

Istanbuli linnavõimud on saatnud koristustöödele üle 1300 auto ja 7000 inimest. Kuna maanteedel on liiklus lume tõttu häiritud, töötavad metroo ja trammid ööpäevaringselt.