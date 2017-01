Paavst: kirikus imetamine on okei

«Teenistus on natuke pisut pikale veninud ja keegi siin karjub, sest ta on näljane. Nii need asjad on,» sõnas paavst.

«Teie, kes te olete emad, võite siin vabalt, ilma kartmata rinda anda. Just nagu Neitsi Maarja imetas jeesuslast,» ütles ta Kristuse ristimispüha mälestusteenistusel osalejatele.

Paavst ristis täna 28 last, 15 poissi ja 13 tüdrukut.

Ka varem on Argentiina päritolu kirikupea öelnud välja, et toetab avalikus ruumis imetamist, mis paljudes riikides maailmas on siiani tabu.