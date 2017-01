Valge Maja administratsiooniülem: Trump möönab Venemaa rolli häkkerirünnakutes

«Ma arvan, et ta aktsepteerib neid järeldusi,» ütles Priebus. «Ta ei eita, et teatud Venemaa organisatsioonid on selle (häkkeri)kampaania taga.»

Priebuse sõnul võib Trump «rakendada meetmeid Venemaa vastu», hoolimata sellest, et avalikkuse ees räägib ta kavatsusest parandada suhteid Venemaaga.