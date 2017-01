Brasiilias tapeti vanglas veel neli kinnipeetavat

Amazonase osariigi julgeolekuteenistuse andmetel tapeti neli vangi Raimundo Vidal Pessoa kinnipidamisasutuses. Neljast ohvrist kolmel olid pead maha raiutud.

Vanglas on turvameetmeid tõhustatud ja olukord on võimude kinnitusel kontrolli all.

Ühtlasi leiti Anisio Jobimi vangla lähedalt kolm lagunenud laipa, kes olid tõenäoliselt tapetud jaanuari alguses aset leinud vanglamässu ja - põgenemise ajal.

Rahutused said alguse Anisio Jobimi karistuskompleksist osariigi pealinnas Manauses ning sellele järgnesid mässud veel kahes vanglas. Võimud said need kiiresti kontrolli alla, kuid mitte enne, kui lähedalasuvast Antonio Trindade kinnipidamiskohast pääses põgenema 72 vangi lisaks neile 112-le, kes varem olid tunnelivõrgustiku kaudu pagenud Anisio Jobimi vanglast.

Brasiilia vanglad on ülerahvastatud ja alarahastatud. Brasiilia justiitsministeeriumi andmeil oleks 622 000 kinnipeetava mahutamiseks vaja vanglates 50 protsenti ruumi juurde.

Oktoobris hukkus Brasiilias rivaalitsevate jõukude arveteõiendamisest alguse saanud rahutustes ühes vanglas 33 kinnipeetavat.