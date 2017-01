Obama: presidendiamet ei ole pereäri

Obama sõnul peab uus president, kes on seni olnud üsna ärikeskne, kuulama nii seda, mida ta enda rahval on öelda kui ka seda, mida on öelda teiste riikide esindajatel, edastab BBC.

«Kui oled ametisse astunud, siis juhid suurt institutsiooni. Liaks poliitikutele vaatab ja ootab ärimaalim, mida ta (Trump) ütleb ja teeb, sest ta on sealt pärit, kuid riik ei ole pereäri, asju tuleb näha laiemalt,» lisas Obama.

Obama võttis ka Venemaa poolsete küberrünnakute, millega venelased üritasid USA presidendivalimisi mõjutada, teemal sõna.

Obama arvates alahindas USA luure praegusel informatsiooni- ja avatuse ajastul Venemaa sekkumise ja valeinformatsiooni levitamise ulatust.

Obama lisas, et tema ja Trump on diskuteerinud luure usaldamise ja mitteusaldamise teemal, kuid mõnes asjas lähevad nende arvamused lahku.

«Olen ise kogenud, et on aegu, mil saad häid otsuseid langetada ainult siis, kui on olemas kogu vajalik informatsioon,» jätkas USA president.

Trump oli pikka aega kahtleval seisukohalt, et kuidas sai Venemaa ikkagi USA demokraatide vastu küberrünnaku teha ega uskunud, et see aset leidis, kuid teatas möödunud nädalal, et hindab luureorganite tööd selles küsimuses.

Trump küsis Twitteris, et kuidas Demokraatlik partei on kübrerrünnakus kindel, kui nad ei uurinudki juhtunut ega oma arvutivõrgu kindlust ning et ta ei saa üldse aru, mis toimus.

Donald Trumpist saab USA 45. president 20. jaanuaril.