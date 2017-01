Pariisi linnapea tahab muuta kesklinna autovabaks

Juba möödunud suvel tehti katse Seine’i jõe ääresetes osades liikluse keelamisega, kuna see aitas vähendada ohtlikku sudu, edastab The Guardian.

Hildalgo teatas meediale, et ta eesmärgiks on vähendada eraautosid poole võrra, et linnas oleks vähem saastatust ning rohkem ruumi jalakäijatele ja jalgratturitele ning teistele õhku mittesaastatavatele sõiduvahenditele nagu elektriautod ja motorollerid.

Pariisi linnapea Anne Hidalgo / ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/ROMUALD MEIGNEUX/SIPA/Scanpix

Seine’i ääresel alal suletakse autodele ühe kilomeetri pikkune teelõik Place de la Concorde’ist kuni Pont Royalini.

Lisaks plaanitakse piirata liiklust linna kahel suurimal magistraalil, mis kulgevad idast läände: Seine’i paremal kaldal asuval teel ja Rue de Rivolil, kus asub ka raekoda.

Lisaks näeb Hidalgo linnapuhastusplaan ette uut elektrilist trammi-bussiteed, uusi jalgrattateid ja kesklinna suuremate platside ümbruse sulgemist autodele, et need jääksid ainult jalakäijate kasutusse.

Linnapea sõnul on Pariisi õhk ja keskkond muutunud autode tõttu tervisele ohtlikuks ning selle tõttu tuleb autosid vähendada ja eelistada keskkonda mitte kahjustavat transporti.

Hidalgo sõnul pannakse elektriline tramm-buss käima 2018. aasta septembris. Pariisi meedia ristis selle olümpiatrammiks, kuna Pariis kandideerib 2024. aasta olümpiamängude korraldajalinnaks.

Linnapea plaan ei meeldi mitte kõigile pariislastele, kellest osa on autode vähendamise ja teede sulgemise vastu.

Juba möödunud suvel tekitasid teede-tänavate sulgemised autodele ja mootorratastele pariislastes protesti, kelle sõnul tekkisid liiklusummikud, mis tõid kaasa suurema saastatuse.

Politsei teatel katsetatakse, kuidas teede-tänavate sulgemised edaspidi mõjuvad ja vajadusel need taasavatakse autodele, kuid samas on linnapea ja linnavalitsus kindlalt selle vastu.

Hidalgo sõnul on Pariisi õhu puhastamine saastatusest vajalik, sest kui samal viisil jätkata, siis õhusaastatus ja sudu aina suureneb.

«Kesklinnast peab saama jalakäijate ala, teeme seda samm sammu haaval. Kesklinnas saavad edaspidi sõita vaid kohalikud elanikud, politsei, kiirabi, tuletõrje, prügi- ja kaubaautod,» selgitas linnapea.

Ta lisas, et mida vähem autosid, seda vähem saastatust ning seda tervemad on linlased.