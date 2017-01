Heategevusorganisatsioon: Prantsuse politsei kiusab põgenikke

MSF esindajate andmetel kannatavad põgenikud juba mõnda aega politsei regulaarse vägivalla all, sest Pariisi sotsiaalametnikud ei ole suutnud kõiki abivajajaid ametlikesse põgenikekeskustesse majutada ja osa põgenikest elab ikka linnas telklaagrites, edastab The Independent.

Põgenikud ootamas majutamist ametlikesse põgenikekeskustesse / Jacky Naegelen/Reuters/Scanpix

MSF andmetel tegelevad politsenikud sõna otseses mõttes põgenike piinamisega, varastades neilt tekke ja sooje rõivaid, äratades neid keset ööd, ajades neid taga ja lastes neile pisargaasi ning mitte lubades neil istuda, kui nad ootavad La Chapelle’is varjupaigakoha järjekorras.

Põgenike telklinnak Pariisis Saint-Denis Porte de la Chapelle'i lähedal / THOMAS SAMSON/AFP/SCANPIX

MSFi teatel tuli neil möödunud nädalal aidata kaheksats põgenikku, kellel oli tekkinud liiga õhukese riietuse tõttu hüpotermia. Pariisis oli temperatuur siis alla nulli.

«Käes on talv ja prantslased peaksid saama aru, et ka põgenikud on inimesed. Selle asemel, et neid aidata, põgenikke kiusatakse, seda teevad ka politseinikud, kes peaksid aitama. Nad lõhuvad põgenike telke, võtavad ära sooje tekke ja magamiskotte. Tegemist on puhtakujulise kiusamisega, millele tuleb piir panna,» teatas MSFi põgenike abistamise programmi koordinaator Corinne Torre.

Pramtsue politsei lõhkumas põgenike telklaagrit / Irina Kalashnikova/Sputnik/Scanpix

Prantsusmaa siseminister Bruno Le Roux’ astus politsei tegevuse kaitseks, öeldes et politsei tegevuse kahtluse alla seadmisest on saanud viimase aja prantslaste «rahvussport».

«Ma ei toeta politseile suunatud kriitikat. Politsei ei kiusa sisserändajaid, vaid suunab need inimesed ametlikesse põgenikekeskustesse. Politseil on tööülesanded, mida nad peavad täitma ja nad teevad seda, mõnikord on neil põgenikega raskusi, kuna viimased kas keelduvad keskustesse minemast või siis ei ole neile veel keskuses kohta leitud,» teatas siseminister.

Pariisis avati suur põgenikekeskus möödunud aasta novembris pärast seda, kui seal suleti Stalingradi metroojaama juures olnud põgenike telklaager. Seal oli palju neid, kes saabusid Pariisi pärast Calais’ «džungli» sulgemist. Pärast selle telklaagri lammutamist teatasid prantsuse võimud, et edaspidi keelatakse teede-tänavate äärde selliste laagrite püstitamised ning vajadusel lammutavad politseinikud need isetekkelised laagrid.

MSF andmetel tuleb telkidest välja aetud migrantidel oodata välistes tingimustes mitu päeva, enne kui nad saavad koha mõnes ametlikus põgenikekeskuses ning jahedusega mitte harjunutelt, kellel ei ole ilmale sobivaid riideid, võib see elu võtta.