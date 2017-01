Theresa May: britid tulevad rünnaku korral Eestile appi ja sama teeb kindlasti ka USA

May märkis, et Briti sõdurid osalevad ka Eestis toimuvatel õppustel, mis näitab selgelt, kui tõsiseks peab NATO oma liitlaskohustusi, kirjutab Independent.

Briti valitsusjuhi sõnul ütleb NATO lepingu artikkel 5 selgelt, et NATO kaitseb sõjalise rünnaku korral kõiki oma liikmesriike.

«Mõned inimesed arvavad, et Ameerika Ühendriikide suhtumises NATO liitlaskohustustesse on toimumas muutus. Vestluste põhjal, mida mina olen pidanud, võin öelda, et USA täidab oma kohustusi täielikult, samamoodi, nagu meie teeme,» ütles May.