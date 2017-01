Kes olid Jeruusalemma veokirünnakus hukkunud sõdurid?

Lapsepõlvesõber kirjeldas Channel 2-le Yekutieli kui inimest, kes oli täis elurõõmu ja helgust.

«Ta armastas elu ja kõiki tema ümber ning kõik armastasid teda,» ütles naissõduri tädi.

Yekutieli sõber Liam Gur, kellega nad olid eile hommikul vahetust enne rünnakut sõnumeid vahetanud, kirjeldas teda kui ühte imelisemat inimest, keda ta elus kohanud. «Ta oli alati olemas ja teadis, mida õigel hetkel öelda. Ta oli tark ja intelligentne ja erakordselt kõrge emotsionaalse intelligentsusega,» lausus Gur.

Yekutiel maetakse täna kell kolm päeval kohaliku aja järgi. Teda jäävad mälestama vanemad ja õde-vend.

Hajaj oli oma pere neljast õest vanim ja särav õpilane.

Sõduri ema Meiravi ütles, et kui ta esmalt rünnakust kuulis, sai ta aru, et sihtmärgiks olid olnud turistid. Peale seda sai ta aru, et ka ta oma tütar võis sündmuskohal viibida ja hakkas haiglaid läbi helistama. Ta kirjeldas oma tütart kui kroonjuveeli, kes kavatses kaugele jõuda. Hajaj maetakse täna kell kaks kohaliku aja järgi.

Tzuri perekonna sõnul jäävad nad tema meenutama kui alati naeratavat inimest, kes oli alati valmis võtma vastu järgmist väljakutset. Ta alustas oma sõjalist karjääri õhujõududes, aga siis paigutati ta ümber.

Keskkooli direktor Mandi Rabinowitz, kus Tzur käis, ütles, et tema isa sõnul oli tal sisetunne, et just tema tütar oli rünnakus viga saanud või oli juhtunud midagi veel hullemat.

Tzur maetakse täna kell 2 kohaliku aja järgi.

20-aastane Orbach oli oma pere kuuest lapsest vanim.

«Me jääme teda mäletama kui inimest, kes alati tahtis aidata ja oli nõus ka vabatahtlikult panustama,» kirjutatakse tema kogukonna teates.

Kuigi ta oli sõjaväeteenistusest vabastatud , läks ta sinna vabatahtlikult ja saavutas kadeti auastme.

Orbachi matusetalitus toimus täna kell 11 hommikul kohaliku aja järgi.

Hukkunute lähedastele avaldas Twitteris kaastunnet ka Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.