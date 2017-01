Ülevaade: nendes Euroopa riikides külvab pakane praegu enim kahju

TÜRGI

Tihe lumesadu halvab kolmandat päeva järjest Türgi suurima linna Istanbuli elu, liiklus on häritud, Bosporuse väin laevadele suletud ning sajad lennud tühistatud.

Türgi rannavalve teatel suleti Bosporus laevaliikluseks lumesaju ja tugeva tuule tõttu. Tühistatud on ka parvlaevaliiklus Istanbuli Euroopa ja Aasia osa vahel.

Istanbuli kuberner Vaship Sahin teatas täna Twitteris, et ilmaolude tõttu on suletud kõik linna koolid. Nädalavahetusel alanud lumesadu on Istanbulis rängim alates 2015. aastast.

Külmetavad kalamehed Istanbulis Galata sillal. Foto: SELCUK BULENT/SIPA/Scanpix

SERBIA

Serbia kesk- ja lõunaosa üheksas omavalitsuspiirkonnas kehtestati külma ja tugeva lumesaju tõttu eriolukord, teatasid täna võimud.

Lumesadu on muutnud mitu maanteed läbimatuks ja lõiganud kümned külad ümbruskonnast ära. Ööl vastu tänast evakueeriti riigi lõunaosas üle 120 inimese ja 70 sõidukit. Jää ja tuule tõttu on peatatud laevaliiklus Doonau ja Sava jõel.

Eelmisel nädalal langes mitmes Euroopa piirkonnas temperatuur alla 30 kraadi Celsiuse järgi, külm on nõudnud üle kümne ohvri.

Afgaan Serbia pealinnas Belgradis mahajäetud laohoone ees, kus on peavarju leidnud kümned riiki lõksu jäänud migrandid. Foto:AFP PHOTO/OLIVER BUNIC/Scanpix

POOLA

Poolas on külma ilma tõttu surnud vähemalt kümme inimest, novembrist alates on alajahtumise tõttu surnud kokku 65 inimest.

Õhutemperatuur on Poolas mõnes piirkonnas langenud 27 külmakraadini ning politsei on palunud kohalikel alajahtumise ohus inimesi, näiteks kodutuid, aidata.

Paar jalutamas Poola pealinnas Varssavis, külmakaitseks ninani tõmmatud sallid ja vihmavari. Foto: AP Photo/Czarek Sokolowski/Scanpix

ITAALIA

Itaalias on Briti väljaande Guardian teatel surnud külma tõttu kaheksa inimest, nende hulgas mees, kes oli elanud Milanos tühjaks jäänud hoone keldris ning Firenze kodutu. Paksu lume ja vileda tuule tõttu on hiljaks jäänud praamid, kinni pandud teid ning katkestatud mõnel pool rongiliiklus.

Paks lumekiht Santeramo in Colles. Foto: AFP PHOTO/Raffaele Pontrandolfo/Scanix

BULGAARIA

Võimud teatasid eile, et Türgi piiri ääres asuvates mägedes sai surma kolm inimest - nende hulgas oli iraagi mees ja somaali naine. Tõenäoliselt üritasid nad Euroopasse edasi jõuda.

Bulgaaria pealinnas Sofias pikendati laste koolivaheaega külma ilma tõttu ülehomseni. Üle kogu riigi on oodata ilmaennustuse järgi kõige vähem kui kaheksat külmakraadi.

Sofia perekond ilma nautimas. Foto: AFP PHOTO/NIKOLAY DOYCHINOV/Scanpix

KREEKA

Kreeka suuruselt teises linna langes õhutemperatuur seitsme miinuskraadini. Põhja-Kreekas suleti mitmes paigus teid, sest ilmaolud olid liiklemise ohtlikuks muutunud. Ka on häiritud praami- ja rongiliiklus.

Möödunud nädalal suri riigi põhjaosas afgaani migrant alajahtumise tagajärjel. Lisaks on lumi sadanud maha kreeka saartel, mis on peatuspaigaks tuhandetele migrantidele. Inimesi on toimetatud ajutistesse varjupaikadesse ning üritatud telke soojaks kütta.