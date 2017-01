Kreml naeruvääristas USA häkkimisraportit

«Neid alusetuid süüdistusi pole kuidagi põhjendatud, lisaks on see tehtud üsna diletantlikul, emotsionaalsel tasandil,» teatas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov täna ajakirjanikele.

«Me hakkame neist süüdistustest juba väsima,» ütles Peskov.

Peskov lisas, et pidades väga keerulissse seisu jõudnud USA-Vene suhteid, kavandatakse Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA presidendiks valitud Donald Trumpi sidemeid väga hoolikalt ja täpselt.

«Mõistagi, et kui mingeid sidemeid hakatakse kavandama, siis neid kavandatakse väga hoolikalt ja täpselt, arvestades seda, et need leiavad aset pärast väga keerulist arengujärku, täpsemalt meie suhete allakäiku,» ütles Peskov.

«Seepärast valmistatakse tipptasemel sidemeid ette väga hoolikalt,» lisas ta.

Küsimusele, millist presidentide kohtumise vormi Kremlis eelistataks, kas kahepoolset tippkohtumist või jutuajamist mõne rahvusvahelise sündmuse kõrvalt, märkis Peskov: «Siin ei ole mingit põhimõttelist vahet.»

Küsimusele kohtumise võimaliku aja kohta ütles pressisekretär: «Mitte enne, kui presidendiks valitu ametisse asub.»

«Trump peab vähemasti USA tegevpresidendiks saama. Pärast seda juba hakatakse plaane tegema,» lisas pressisekretär.

Trump annab ametivande 20. jaanuaril.