Londoni ülikooli tudengid tahavad valgenahalise Platoni õppekavast välja visata

Londoni ülikooli alla kuuluv Ida- ja Aafrikauuringute kooli (SOAS) üliõpilasesindus nõuab, et enamik kursustel käsitletavatest filosoofidest oleks pärit Aafriast ja Aasiast, kirjutas eile Briti väljaanne Telegraph.

Üliõpilasesinduse sõnul on nende nõue osa laiemast algatusest, mille eesmärgiks on ülikool dekoloniseerida ning tegeleda kolonialismipärandi struktuurse ja epistemoloogilise pärandiga.

«Valgenahalisi filosoofe tuleks nende hinnangul uurida ainult vajadusel, ning nende töid tuleks käsitleda vaid kriitilises kontekstis. Näiteks tunnistada koloniaalset konteksti, milles lõid oma tööd valgustusaja filosoofid, teatas üliõpilasesindus.

SOASi usu- ja filosoofiaosakonna juhi Erica Hunteri sõnul on üliõpilasesinduse seisukoht naeruväärne. «Filosoofe ega ajaloolasi ei tohiks ainult seetõttu kõrvale lükata, et selline suund on moes.»

Briti valitsuse kõrghariduse reformikava asetaks tudengite rahulolu uue hindamissüsteemi keskmesse. Kriitikute sõnul võib see õõnestada akadeemilist terviklikkust.

Ka on mainekad haridustegelased hoiatanud, et reformi läbisurumisega sunnitaks ülikoole arvestama nn lumehelbekeste generatsiooni (solvav nimetus, mis hõlmab kaasaja noori inimesi, kes olevat eelmistest põlvkondades väiksema vastupidavusega ning konfliktiolukordades emotsionaalselt haavatavamad- toim) üliõpilaste nõuetega, ükskõik kui jaburad need ka poleks.