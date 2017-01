Ankara: EL on ilma Türgita ebatäiuslik

Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu ütles kohtumisel suursaadikutega, et ootab kunstlike tõkete kõrvaldamist ja uute peatükkide avamist liitumiskõnelustel ELiga.

Çavuşoğlu lisas, et Türgi ootab ELilt viivitamatut viisanõuete liberaliseerimist, mis on takerdunud seoses ELi nõudmisega, et Ankara muudaks oma karme terrorismivastaseid seadusi.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ähvardas detsembris tühistada ELiga sõlmitud rändeleppe, kui EL ei kehtesta türklastele viisavabadust.

«Oleme etendanud olulist rolli Euroopa minevikus ja teeme seda ka tulevikus,» ütles Çavuşoğlu. «Ilma meieta on Euroopa ebatäiuslik.»