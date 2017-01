Pildid: Hiina tervitab kukeaastat Trumpi-sarnase hiigelkukega

Viiemeetristel lindudel on Trumpile iseloomulik kuldne juuksetutt ning tiivad on võtnud mehele iseloomuliku žesti kuju.

Õhupallivabrik müüb oma linde 14 400 jüääni (1970 eurot) eest Hiina ostlemisportaalis Taobaos. Selle raha eest saab juba kümnemeetrise täispuhutava kuju.

«Ma nägin tema pilti uudistes ning ta on väga iskupärane. Kuna varsti saabub ka Punase Kuke aasta, otsustasin need kaks elemendi ühendada ja luua selline Hiina kana,» selgitas vabriku omanik Wei Qing AFP-le. Ka kinnitas ta, et Trumpi-sarnane lind on ostajate seas populaarne.

Hiina kalendri järgi algab 28. jaanuaril Punase Tulekuke aasta.