Top 5 veidraimat poliitilist tunnusmeloodiat

#1 Trumpi kampaanialaul

Pärast seda, kui sellised artistid nagu R.E.M., Neil Young ja Aerosmith keeldusid Trumpi kampaaniaüritusel mängimast, leidis toonane vabariiklaste presidendikandidaat neile sobiva asenduse.

Ühendriikide lipuvärvidesse riietatud tüdrukuteansambel Freedom Girls («Vabaduse tüdrukud») kandis Floridas toimunud kampaaniaüritusel ette Trumpi uue ametliku kampaanialaulu, milles tüdrukud ähvardavad «vabaduse vaenlased muusika abil lömastada», vahendab Fact Magazine.

Augustis kaebas tüdrukutebändi esindaja aga Trumpi kohtusse, kuna too murdis suusõnalisi kokkuleppeid ega nõustunud katma tüdrukutele isegi reisidega kaasnevaid kulusid.

#2 ISISe mandariinikeelne värbamislaul

2015. aasta lõpus avaldatud mandariinikeelne laul kutsub hiinalsi üles Islamiriigiga ühinema.

Nelja minuti pikkune pala järgib islami vokaalmuusika ehk nasheedi traditsiooni. Digitaalsete efektidega töödeldud meeshääl intoneerib: «Me oleme Mujahid, meie häbitu vaenlane kardab meid. Sellel lahinguväljal suremine on meie unistus.»

Laulus ei kuule ühtegi instrumenti, kuna IS-i levitatav islami versioon ei luba muusikainstrumentide kasutamist. Pala avaldas Al-Hayati meediakeskus ja seda jagati Twitteri ja sõnumirakenduse Telegram kaudu, kirjutab Independent.

#3 Põhja-Korea uus hümn

2012. aastal ilmavalgust näinud Põhja-Korea hümn pealkirjaga «Edasi lõpliku võidu poole» väidab muuseas, et «riigi miljoni kodaniku südamed plahvatavad vaimsest tugevusest». Uus propagandalaul on pühendatud riigi liidrile Kim Jong-unile.

Riigimeedia mängib pala mitu korda päevas ja riigi ajalehe Rodong Sinmuni teatel on laul väga hästi vastu võetud, vahendab The Atlantic.

Industriaalse maiguga videos näeb Põhja-Korea saavutusi tööstuse ja sõjatehnika alal.

#4 Ghana presidendi kampaanialaul

Eelmisel aastal Ghanas toimunud üldvalimistel võitis 53 protsendiga Uus Patriootlik Partei ja riigi presidendiks sai Nana Akufo-Addo. Üleeile ameti maha pannud Rahvusliku Demokraatliku Kongressi liidril John Dramani Mahamal oli aga kõige veidram kampaanialaul.

YouTube`ist leitavas videos näeb ametist lahkunud presidendi mitmeid saavutusi, muuhulgas pooleliolevat teede ja sildade ehitust.

#5 Angela Merkeli «Angie»

2005. aasta valimistel Rolling Stonesi laulu «Angie» oma kampaanialauluna kasutades ei pööranud Angela Merkel ilmselt tähelepanu laulu sõnadele.

«With no loving in our souls, and no money in our coats/You can’t say we’re satisfied…/All the dreams we held so close seemed to all go up in smoke/…Ain’t it time we said goodbye?»

(«Ilma armastuseta hinges ja rahata mantli taskus/Ei saa öelda, et me oleksime rahul.../Kõik unistused, mida pidasime kalliks, paistsid haihtuvat suitsuna/Kas ei oleks aeg jätta jumalaga?» – toimetaja tõlge)

Poliitilisse konteksti asetatuna ei kutsu laulu sõnum kindlasti kedagi tagasi valima. Lisaks ei küsinud Merkel ka bändilt loo kasutamiseks luba.