Time'i nimekiri: viis staari, kes julgesid Kuldgloobusel avalikult Trumpi kritiseerida

Hollywood on seni riigipeaks valitud Donald Trumpi suhtes olnud kriitilisel positsioonil ning Trumpi meeskonnal on olnud raskusi inauguratsioonitseremooniale esinejate leidmisega.

Seega võis eeldada, et paljud auhinnaga pärjatud staarid kasutavad tänukõnet ka mõne poliitilise avalduse esitamiseks. Üllataval kombel polnud neid sugugi palju ning ajakiri Time otsustas nad kõik üles reastada.

Meryl Streep

Elutööpreemia saanud näitleja Meryl Streep rõhutas oma tänukõnes Trumpi nime mainimata laimamise ja vägivalla vastast sõnumit ja kutsus üles ajakirjanike õigusi kaitsma. Näitleja mainis 2015. aastal toimunud juhtumit, kus Trump naeruvääristas erivajadustega reporterit.

«Tegu oli hetkega, kus meie riigi kõige kõrgemal positsioonil olev isik naeruvääristas erivajadustega reporterit. Keegi, kelle privileegid, võim ja võimalused oma hääl kuuldavaks teha on palju väiksemad kui temal,» sõnas Streep.

Tänukõnesid on poliitilise sõnumi edastamiseks kasutanud teisedki – 1973. aastal keeldus Marlon Brando parima meesnäitleja Oscarist, et suunata tähelepanu indiaanlaste õigustele; 2015. aastal keeldus Patricia Arquette parima naiskõrvalosa Oscarist soolisest palgalõhest teavitamiseks.

Ööl vastu tänast postitatud säutsudes läheb Trump aga otse Streepi kallale, nimetades teda üheks kõige ülehinnatumaks näitlejaks Hollywoodis. Streepil aga on kõige rohkem Ameerika Filmiakadeemia nominatsioone ajaloos.

«Meryl Streep, üks kõige ülehinnatumaid näitlejaid Hollywoodis, ei tunne mind, kuid ründas mind eile Kuldgloobustel. Ta on..,» kirjutas Trump.

President jätkas järgmises postituses: «Hillary sabarakk, kes kaotas suurelt. Sajandat korda, ma ei naeruvääristanud erivajadustega reporterit (ei teeks seda kunagi) vaid lihtsalt lükkasin ta põlvili, kui ta oli muutnud 16 aastat vana lugu, et jätta minust halba muljet. Lihtsalt veel valelikku meediat!»

Jimmy Fallon

Auhinnatseremooniat juhtinud Fallon tegi juba alguses Trumpi pihta paar kerget torget. Alustuseks võrdles ta Trumpi «Troonide mängust» tuntud tegelase, kuningas Joffrey'ga, öeldes, et 12 päeva pärast saavad ameeriklased tunda, milliseks oleks kujunenud elu, kui Joffrey oleks sarjas ellu jäänud.

Ka tegi Fallon nalja selle üle, et paljud muusikud on Trumpi ametissepühitsemise tseremoonia esinemiskutse tagasi lükatud. Ta viitas Meryl Streep'i mängitud tegelasele filmis «Florence Foster Jenkis» ja ütles, et kuigi too oli maailma kõige kehvem ooperilaulja, lükkas ka tema kutse tagasi.

Hugh Laurie

Parima kõrvalosatäitja Kuldgloobuse saanud Laurie tegi USA poliitika suunas kaudse vihje, kui ütles tänukõnes, et tegemist on tõenäoliselt viimase korraga, mil Kuldgloobusi välja jagatakse, sest seal on sees sõnas «Hollywood», «välis-» ja «press» (üritust korraldab Hollywoodi Välispressi Assotsiatsioon (HFPA) - toim). «Mõne vabariiklase jaoks kõlab ka sõna «assotsiatsioon» veidi puudulikult,» sõnas Laurie.

«Zootopia» režissöör Byron Howard

Howard ütles tänukõnes, et parima animafilmi Kuldgloobuse võitnud filmi mõte oli edastada täiskasvanutele sõnum erisuguse maailma hindamise olulisuse kohta. «Kuigi siin ilmas on inimesi, kes tahavad meid hirmu abil eri leeridesse lüüa.»

Viola Davis

Oma parima naiskõrvalosa Kuldgloobuse tänukõnes ei teinud Davis poliitilisi avaldusi, kuid kui talt lava taga Trumpi kohta küsiti, ei hoidnud naine end tagasi. Davis viskas õhku küsimuse, mida see laiemalt Ameerika kohta näitab, et selline mees riigipeaks valitakse. «Pole mingit võimalust, et meil on ametis inimene, kes poleks meie oma uskumussüsteemi pikenduseks. Nii et mida see siis meie kohta näitab? Kui sellele küsimusele vastata, on see usutavasti ammendav.»