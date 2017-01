Kreml: Venemaa on tüdinud USA amatöörlikest häkkimissüüdistustest

«Need on alusetud süüdistused, mida ei tõenda miski ning mis esitatakse amatöörlikul ja emotsionaalsel tasemel,» ütles Kremli esindaja Dmitri Peskov. «Me oleme neist süüdistustest juba üsna väsinud.»

Peskovi sõnul pole sellega seotud ükski Vene ametnik. «See hakkab meile meenutama täieulatuslikku nõiajahti,» lisas ta.

USA presidendiks valitud Donald Trump on samuti nimetanud USA praeguse valitsuse süüdistust nõiajahiks.

Möödunud nädalal avaldatud raportis väidetakse, et Putin andis käsu korraldada salajane kampaania, et kallutada valimised Trumpi kasuks. Raportis öeldakse, et Venemaa häkkis USA Demokraatliku Partei ametnike kontodele, kasutas Vene riigi rahastatud propagandat ning maksis inimestele selle eest, et need teeksid sotsiaalmeedias kriitilisi kommentaare Trumpi demokraadist rivaali Hillary Clintoni vastu.