Türgi-Süüria piiril rünnati politseijaoskonda

Kahtlustatakse, et tegu on terrorirünnakuga. Üks osaline olevat pealtnägijate sõnul juba maha lastud, koha peale on saadetud kiirabi ning politsei eriüksus.

Augustis korraldas rünnaku Gazantiepis terrorirühmitis Islamiriik (ISIS), kui enesetapupommitaja tappis kohalike kurdide pulmas rohkem kui 50 inimest.

Esialgsete andmete kohaselt sai üks politseinik raskelt haavata. Teine ründaja pääses põgenema, operatsioon tema tabamiseks on alanud.