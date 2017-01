Kreml: USA sanktsioonide täiendamine halvendab suhteid veelgi

«Need on täiendavad sammud meie suhete kunstliku halvendamise teel,» ütles Peskov täna ajakirjanikele. «Kahetseme väga fakti, et (USA presidendi Barack) Obama teisel ametiajal leidis aset meie kahepoolsete suhete pretsedenditu halvenemine. Oleme veendunud, et see ei lange kokku ei meie ega Washingtoni huvidega,» lisas ta.

Küsimusele Venemaa võimalike vastumeetmete kohta ei osanud Peskov midagi öelda.

USA rahandusministeerium kehtestas esmaspäeval sanktsioonid Venemaa juurdluskomitee juhile Aleksandr Bastrõkini ning kahele endisele Vene julgeolekutöötajale Dmitri Kovtunile ja Andrei Lugovoile, kes olid väidetavalt seotud endise KGB ja FSB agendi Aleksandr Litvinenko mürgitamisega Londonis.